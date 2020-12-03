زوج يصالح زوجته بلافتات رومانسية في كفر الشيخ: "كل سنة وإنتي معايا"

علاقات و مجتمع

ضغوط الحياة اضطرته للتقصير في حق زوجته على الرغم من مرور عام واحد على زواجهما، إلا أنه أبى أن تمر الذكرى الأولى للزواج دون التعبير عن حبه لها، ففكر في كيفية إسعادها، وهداه تفكيره إلى تعليق 4 لافتات بشوارع كفر الشيخ الرئيسية تعبر عن حبه لزوجته لتفاجأ بموقفه وتعبر هي الأخرى عن حبها له.

"كل سنة وإنتي معايا يا أحلى حبيبة يا أحلى روكا" مضمون اللافتات الأربع التي جرى تعليقها في 4 شوارع مختلفة بمدينة كفر الشيخ، وهي الشوارع التي من المقرر أن تمر بها زوجته "رقية كامل" وفقا لزوجها إسلام عجمي.

"أنا مُقصر في حياتي مع زوجتي فجبيت أعملها حاجة مختلفة تفرحها، قعدت أفكر وقولت لازم أعملها مفاجأة تذيب الخلافات الموجودة"، بهذه العبارات حكى الزوج ملخص فكرته.

يقول الزوج: "حبيت أفرحها، فقولت لازم أصالحها بحاجة ملفتة، تظهر حبي ليها، مكنش قصدي إني أسلط الضوء نحوي، وسعدت بالتعليقات التي دعت لنا بالتوفيق، لكن الحي شال اللافتات، حبيت أعبر عن حاجة جوايا لزوجتي، وكنت عاوز أفرحها هي وبس، ولقيت تعليقات أزواج بيمنشنوا زوجاتهم والعكس، روحت لصاحب المطبعة، وطلبت منه يكتب الكلام اللي قولتله عليه، والحمد لله قدرت أوصل لزوجتي وأسعدها".

لم تنس الزوجة التعبير عن حبها لزوجها وفرحتها بما فعله: "مقدرتش أمسك نفسي، كنت ماشية في الشوارع بالعربية وقالي بصي في الشوارع، لقيت الدنيا كلها مقلوبة عليا، وفي أسبوع كله ضغوط، حطلي اللافتة في طريقي لما عرف إني نازلة مع أصحابي، كل لما أمشي ألاقي بانر، الحمد لله ربنا يكرمنا، رنيت عليه من المفاجأة وقولتله ربنا ما يحرمني منك، كنت فاكرة إنه هينسى عيد زواجنا، لكن اكتشفت إنه أغلى حاجة عندي في الدنيا".