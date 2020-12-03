البلوجر علياء أوي تعلن طلاقها: "مستريحة بعد الانفصال.. واتمناله الخير" (فيديو)

علاقات و مجتمع

أعلنت البلوجر المعروفة باسم "عليا أوي"، عن طلاقها رسميا، خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبدأت البلوجر حديثها، خلال مقطع الفيديو الذي لم يتجاوز الـ8 دقائق، بتوجيه الشكر لمتابعيها على دعمهم المستمر لها، وشعورهم بحزنها خلال الفترة الماضية، بالرغم من سعيها لعدم إظهار ذلك.

وقالت "عليا": "أنتم عيلتي وأحسن ناس عرفتها، أنتم بتعرفوا إني حزينة من نبرة صوتي"، مضيفة أنها انفصلت عن زوجها منذ فترة طويلة.

وعن أسباب الانفصال، أوضحت بأنها لن تتمكن من سرد كافة التفاصيل احتراما لزوجها السابق: "مش هقدر أقول كل حاجة، تقديرا للبرايفسي بتاعت الإكس"، مردفة بأنها "منفصلة عاطفيا" عن زوجها منذ عدة سنوات.

وتابعت حديثها، بأنها تحدثت مع زوجها السابق، ليتفاقان على قرار الانفصال، مستطردة: "أخدنا القرار ده بعد وقت كبير، وحسينا إنه أفضل قرار لينا إحنا الأتنين، وأتفقنا إننا نفضل أصحاب".

وأكدت أنها لا تشجع السيدات على الانفصال والطلاق، ولكنها تنصحهن بضرورة الحديث مع شريك الحياة، وعدم الهروب من مواجهة المشاكل: "لازم تواجه بعض بالمشاكل، ويكون في محاولات كتير جدا إننا نصلح الدنيا، علشان لما تأخدي قرار الانفصال تكوني متأكدة إنه أحسن حاجة".

وعن علاقتها بطليقها حاليا، أوضحت: "هو أحسن شخص عرفته في حياتي، وبتمناله كل خير في حياته اللي جاية"، مردفة: "أنا لسه محتفظة بصورنا وذكرياتي معاه، وبتسغرب الناس اللي بتمسح كل صورها بعد الانفصال، بالعكس أنا ممتنة لكل الصور والذكريات دي، هى اللي كونت شخصيتي وخلتني ناضجة، وأنا دلوقتي مستريحة أوي".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الذي تجاوز الـ7 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، من بينها: "أنتي قوية يا عليا.. ومثل أعلى لبنات كتير"، و"ساعات بيكون الطلاق هو الحل"، و"كلامك كله طاقة إيجابية".