"متنوعة وجريئة".. أبرز إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيطر اللون الأسود على إطلالات النجمات في حفل الافتتاح، وفي الألبوم المرفق بالأعلى جمعنا لكم أبرز إطلالات النجمات في حفل الافتتاح.

-عبير صبري:

ارتدت الفنانة عبير صبري فستانا باللون الأسود اللامع، وهو شفاف من منطقة الصدر والأكمام، واعتمدت تسريحة شعر "كعكعة" مرتفعة مع غرة منسدلة.

-ريموشكا:

ارتدت البلوجر الشهيرة فستاناً طويلاً باللون الأبيض، مزينا بكاب من الريش، واتسم الفستان بفتحة صدر جريئة، واختارت تصفيفه الشعر المرفوع، مع مكياجًا قوياً، واختارت إكسسوارات ماسية مع حقيبة على شكل قفص الطيور.

-ريم مصطفى:

ارتدت الفنانة ريم مصطفى جامبسوت باللون الأسود، بأكمام طويلة، ومكشوف عند منطقة الخصر والصدر، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

-علا رشدي:

ارتدت الفنانة علا رشدي فستانا باللون البينك من قماش الستان، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.

-جومانا مراد:

ارتدت الفنانة جومانا مراد فستانا أحمر كب مثير، مكشوف من الظهر، واعتمدت مكياج سموكي جذاب، وتسريحة شعر ذيل الحصان "الضفيرة"

-هنا الزاهد:

طلّت الفنانة هنا الزاهد على الريد كاربيت بفستان طويل باييت لامع متعدد الألوان، ومزين بالتطريزات، ويتميز بوجود فتحة عند منطقة الخصر، وفتحة ساق كبيرة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

-ريم مصطفي:

أما الفنانة ريم مصطفى فاختارت جامبسوت باللون الأسود، بأكمام طويلة، ومكشوف عند منطقة الخصر والصدر، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

-دينا فؤاد:

وارتدت الفنانة دينا فؤاد فستانا باللون الأسود مزودا بأكمام شفافة، ومزينا بالتطريزات، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

-شيرين رضا:

وارتدت الفنانة شيرين رضا فستانا طويلا باللون البستاج، بقصة الأوف شولدر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

-مها الصغير:

واختارت الفنانة مها الصغير فستانا أسودا طويلا لامعا بقصة "On Shoulder"، تميز بالتطريزات اللامعة، أما عن مكياجها فاعتمدت مكياجا سموكي هادئا، مع تسريحة شعر ويفي، وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وأسورة.

-جميلة عوض:

وتألقت الفنانة جميلة عوض بفستان طويل باللون البينك، بقصة الكب، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، وارتدت إكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم وأسورة، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

-منة شلبي:

وظهرت الفنانة منة شلبي بفستان طويل باللون الأسود، بقصة الكب، ويتميز بوجود الكشكات عند منطقة الخصر، وفتحة ساق كبيرة، واعتمدت "منة" مكياجا ناعما، وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق وأسورة وخاتم، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

-داليا البحيري:

وارتدت الفنانة داليا البحيري فستانا باللون الأخضر الغامق، وتميز بصيحة الكم الواحد الـ"On Shoulder"، واعتمدت تسريحة شعر ذيل الحصان مع غرة منسدلة، ونسقت حلقا بنفس لون الفستان.

-ريهام عبد الغفور:

كما ارتدت الفنانة ريهام عبد الغفور فستانا باللون الذهبي اللامع، بصيحة الكم الواحد الـ"On shoulder"، واعتمدت تسريحة شعر ويفي ومكياج هادئ.

-صابرين:

وظهرت الفنانة صابرين بفستان باللون الأسود، وتميز الفستان بأكمام شفافة وبالتطريزات من على منطقة الصدر، واعتمدت صابرين مكياجا قويا واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على الجانبين.

-بسنت شوقي:

ارتدت الفنانة بسنت شوقي فستانا باللون المسطردة من قماش الستان، بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.

-ياسمين صبري:

ارتدت الفنانة ياسمين صبري فستان باللون الأسود، وتميّز الفستان بقصة الكب، وتزيّن بالتطريزات عند الصدر، وبالنقوشات من الأسفل. أما مكياجها فكان قويًا، فضلا عن أنها زيّنت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من خاتم وأسورة وكوليه، وتركت شعرها منسدلا.

-منى ذكي:

طلّت الفنانة منى ذكي بفستان باللون "النبيتي" مصنوع من قماش المخمل بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

-أروى جودة:

ظهرت الفنانة أروى جودة بفستان باللوني الأبيض والأسود، كت ومزود بإكستنشن من الخلف، واعتمدت أروى مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.

-بسنت نور الدين:

ارتدت المرشدة السياحية بسنت نور الدين فستانا طويلا باللونين الكافية والأوف وايت، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها اسكارف باللون الذهبي.

-يسرا:

ارتدت الفنانة يسرا فستانا طويلا باللونين الكافية والأوف وايت، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها اسكارف باللون الذهبي.

-أمينة خليل:

ظهرت الفنانة أمينة خليل بفستان باللون الأحمر، مفتوح الصدر، بدون أكمام، ونسقت معه عقد سيلفر وحلق بنفس اللون واعتمدت تسريحة شعر "كعكة".

-ريا أبي راشد:

ارتدت الإعلامية رايا فستانا أسودا مزينا بالورود وجاء مفتوح الصدر على شكل حرف "V" بدون أكمام محدد الخصر، واعتمدت تسريحة شعر ويفي.

-لبلبة:

طلت الفنانة لبلبة بإطلالة أنيقة، مرتدية بفستان باللون الرمادي، مزود بأكمام شفافة، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

-إلهام شاهين:

ارتدت الفنانة إلهام شاهين فستانا باللون "المستردة" مفتوحا من الصدر وله ذيل طويل وذو أكمام شفافة مرصعة بالماس، ونسقت معه حقيبة يد "كلاتشي" ذهبية واعتمدت تسريحة شعر ويفي.

- سارة عبد الرحمن:

ظهرت الفنانة سارة عبد الرحمن بفستان باللون الفضي، مزود بأكمام طويلة، وفتحة عند الساق، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

-إنجي علي:

ارتدت الإعلامية إنجي علي فستانا طويل باللون الأسود، بقصة الكات دون أكمام، ونسقت مع شال باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- ميس حمدان:

ارتدت الفنانة ميس حمدان فستانا طويلا باللون الموف، دون أكمام، مزود بإكستنشن من نفس قماش الفستان، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.