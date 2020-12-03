صور.. أبرز إطلالات الرجال في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي تصوير-محمود عبد الناصر استطاع عدد من الرجال خطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، الذي انطلق مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية. وفي التقرير التالي يستعرض "الخليج 365"، أبرز إطلالات الرجال في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي أحمد الفيشاوي ارتدى بدلة باللون الأسود وأسفلها قميص باللون الأبيض، وحذاء باللون الأسود. أحمد حلمي طل ببدلة باللون الأبيض وأسفلها قميصا بذات اللون، ونسق معها ربطة عنق باللون الأسود. أحمد فهمي ظهر ببدلة باللون الأسود، وأسفلها قميصا باللون الأبيض، وربطة عنق وحذاء باللون الأسود. محمد فراج ارتدى بدلة باللون الأسود وأسفلها قميص باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الاسود. أحمد داوود اعتمد بدلة باللون الرصاصي، وأسفلها قميص أبيض، وبنطلون أسود، وربطة عنق وحذاء باللون الأسود. محمود حميدة ظهر ببدلة باللون الأسود، وأسفلها قميصا باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته ربطة عنق متعددة الألوان، وحذاء باللون الأسود. تامر حسني ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميصا باللون الأسود أيضا، بل ورابطة عنق بنفس اللون. إسلام إبراهيم ارتدى بدلة باللون الكحلي، وأسفلها قميص باللون الأبيض، وربطة عنق باللون الكحلي، ونسق معها حذاءً باللون الأسود. آسر ياسين تعمدت الظهور بتيشرت باللون الأسود وبنطلون جينيز باللون الأسود، ونسق مع إطلالته جاكيت باللون الرصاصي.

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