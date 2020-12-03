في الشتاء.. التهوية السليمة للمنزل تمنع تكوّن العفن

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أكد مركز حماية المستهلك بولاية مكلنبورج فوربومرن الألمانية على أهمية التهوية السليمة للمنزل خلال فصل الشتاء، وذلك من أجل تجنب تكوّن العفن على الجدران.

وأوضح الخبراء الألمان أن فطريات العفن يمكن أن تتكاثر على الجدران مباشرة بدءا من نسبة رطوبة في الهواء تتراوح بين 70 و80%.

ولتجنب ذلك ينبغي تهوية المنزل بطريقة التيارات الهوائية بمعدل مرة إلى مرتين يوميا لمدة تتراوح بين 3 و5 دقائق، مع مراعاة زيادة مرات التهوية كلما زاد عدد الأشخاص المتواجدين داخل المنزل.

جدير بالذكر أن الرطوبة في الهواء لا ترجع إلى الطهي في المطبخ أو الاستحمام في الحمام فقط، بل أيضا إلى التنفس والتعرق الليلي.