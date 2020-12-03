القاهرة السينمائي.. إطلالة كلاسيكية لعبير صبري في الافتتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان محمد

ظهرت الفنانة عبير صبري بإطلالة كلاسيكية، على السجادة الحمراء في افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الذي انطلق مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية

"صبري" ارتدت فستانا باللون الأسود اللامع، وهو شفاف من منطقة الصدر والأكمام، واعتمدت تسريحة شعر "كعكعة" مرتفعة مع غرة منسدلة.

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.