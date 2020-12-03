الأجرأ في حفل افتتاح مهرجان القاهرة.. ريموشكا بفستان مثير للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - انطلقت مساء اليوم فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، وتوافد عدد من نجوم ونجمات الفن والمشاهير على الريد كاربت، ومن ضمنهم البلوجر الشهيرة باسم ريموشكا، والتي أثارت الجدل بفستان جريء مفتوح الصدر.

ارتدت البلوجر الشهيرة فستاناً طويلاً باللون الأبيض، مزينا بكاب من الريش، واتسم الفستان بفتحة صدر جريئة.

واختارت تصفيفة الشعر المرفوع، مع مكياج قوي، واختارت إكسسوارات ماسية مع حقيبة على شكل قفص الطيور.

فعاليات المهرجان انطلقت في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية؛ وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجرأة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.