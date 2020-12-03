الشرنوبي: عام 2020 كان جميل جدا عشان اتجوزت فيه

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قال الفنان محمد الشرنوبي، إنه يعتبر عام 2020، عاما جميلا بالنسبة له، بالرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أنه تزوج منذ 6 أشهر ولا يعلم هل هو أجدد عريس في الوسط الفني أم لا.

وأضاف الشرنوبي، خلال لقائه على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 42، الذي عرض حفل افتتاحه على شاشة "DMC":" بالنسة لي 2020 كانت حلوة جدا وفيها حاجات كتيرة حصلت حلوة، مكنش ألذ حاجة لكل الناس عشان خاطر ظروف كورونا واللي جه قبل كورونا، بس بالنسبة لي أحداثها حلوة جدا، اتجوزت فيها، وكان فيها حاجات حلوة حصلت".

وتابع:" كان فيها نجاحات بالنسبة لي كانت مهمة جدا، بالنسبة لي 2020 مكنتش وحشة خالص الحمد لله".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان، وقدم أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.