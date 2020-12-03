حلمي ومنى وزانيا يوسف.. نجوم ظهروا على السجادة الحمراء مع أبنائهم

علاقات و مجتمع

حرص الفنانون على الحضور رفقة أبنائهم خلال المهرجانات والفعاليات السينمائية المختلفة، وكان آخر هؤلاء الفنانين منى زكي وأحمد حلمي، حيث ظهرا رفقة "لي لي" الابنة الكبرى لهما والتي ظهرت بفستان طويل منقوش برسومات فنية مختلفة وتسريحة شعر انسيابية، بصحبتهما للمرة الأولى على السجادة الحمراء، وأمام الشاشات.

ولم يكن ذلك الظهور الأول للفنانين رفقة أبنائهم على السجادة الحمراء خلال ذلك العام، فقبل أسابيع قليلة في مهرجان الجونة، ظهر الفنان آسر ياسين ياسين بصحبة زوجته وابنيه على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، وتعد المرة الثانية التي يحضر فيها "آسر" للجونة بصحبة أسرته.

وفي ذات المهرجان، ظهرت الفنانة رانيا يوسف مع ابنتها نانسي في مهرجان الجونة، وظهرت خلالها نانسي بفستان والدتها المثير للجدل في الفترة السابقة بسبب "البطانة"، وعلقت رانيا عن ارتداء ابنتها ذلك الفستان قائلة: "الفساتين عملت مشاكل حلوة ودمها خفيف ومشاكل شقية.. وده كويس هو كله غم غم مافيش فرفشة".

وتابعت "عيالى بيشجعونى على الشقاوة". وعلقت ابنة رانيا يوسف على ارتدائها الفستان: "مش مضايقة من فساتين ماما علشان لابسه واحد منهم، وأنا لبست اللى عمل قلبان"، مستطرده: "ماما شكلها قمر وفيه ناس ضايقتى بسبب الفستان".

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.كما يشهد الحفل ظهورًا خاصًا للفنان أشرف عبدالباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني.