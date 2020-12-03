الامارات | 5 محاولات تحطيم أرقام قياسية تزامناً مع اليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محاولات تحطيم أرقام قياسية تزامناً مع اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت غينيس للأرقام القياسية أن دولة الإمارات تسعى إلى رفع حصيلتها من الأرقام القياسية بخمس محاولات جديدة، احتفالاً باليوم الوطني الإماراتي الـ49 لدولة الإمارات، وقالت السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم إن الرقم الحالي للإمارات هو 434 رقماً قياسياً عالمياً، ما يجعلها في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكشفت «غينيس» للأرقام القياسية أنه، على مدار الأسبوع الجاري، سيرصد ثلاث محاولات باسم القرية العالمية، ضمن حملة لكسر 25 رقماً قياسياً عالمياً احتفالاً بالذكرى الـ25 لتأسيس الوجهة.

كما يعتزم القائمون على «ياس مول» في أبوظبي تحقيق رقم قياسي جديد، عبر صنع زجاجة عملاقة بفن الرمل، إذ يتولى فريق من الفنانين المحترفين تصميم هذا العمل، الذي سيصطبغ بألوان العلم الوطني الإماراتي.

واستطاعت المدرسة الهندية في الشارقة، خلال الأسبوع الجاري، تحقيق الرقم القياسي العالمي لأكبر فيديو متسلسل لأشخاص يمررون علماً وطنياً بمشاركة 3537 شخصاً، حيث امتدت المحاولة لنحو 10 ساعات و14 دقيقة و45 ثانية.

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