تقدم السقا لها 5 الفجر.. معلومات عن مها الصغير مقدمة حفل مهرجان القاهرة

علاقات و مجتمع

بفستان أسود "وان شولدرز"، تألقت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، خلال تقديمها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ42، المنعقدة في دار الأوبرا المصرية.

وظهرت "الصغير" بفستان أسود طويل، تميز بأنه "وان شولدر" ولامع، وبفتحة جانبية طويلة، مع اختيارها تسريحة شعر "انسيابية" تحمل بعض التموجات ومكياج سموكي.

من هى مها الصغير؟

"هن" رصد أبرز المعلومات عن مها الصغير زوجة أحمد السقا، مقدمة "افتتاح القاهرة السينمائي".

- مها الصغير هى ابنة مصفف شعر المشاهير محمد الصغير.

- نجحت في خطف قلب "السقا"، خاصة أن بينهما هوايات مشتركة على رأسها ركوب الخيل، ما دفعه للاستعجال في الارتباط بها، لدرجة تقدمه لخطبتها في الـ5 فجرا من والدها، عقب الانتهاء من تقديم مسرحية "ألا باندا" والذي قابل طلب الفنان في هذا "الوقت الغريب" بالقبول.

- في 1999 تمت مراسم الزواج، في حفل زفاف حاشد، شهد حضور العديد من الفنانين، من بينهم: محمد هنيدي وشريف منير.

- طوال فترة زواجها به، قررت التفرغ للاهتمام بأسرتها الصغيرة، وتربية أبنائهما الثلاثة "ياسين" و"حمزة" و"نادية"، والذين لديهم ميول فنية، طبقًا لتصريحاتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" على "سي بي سي".

- خلال طفولة ابنها الأكبر "ياسين"، ارتدت "مها" الحجاب، وظهرت به في العديد من المناسبات بصحبة زوجها، إلا أنها تخلت عنه، وعادت للظهور بأكثر من "لوك" شعر.

- في 2017، تم تداول شائعة انفصالها عن زوجها، إلا أن ابنهما الأكبر "ياسين"، نفى ذلك الأمر بطريقة غير مباشرة، من خلال نشره صورة تجمعه بوالديه عبر موقع "إنستجرام"، حيث ظهر "السقا" وسط ابنه وزوجته.

- عقب تخطي أبنائها الثلاثة مرحلة الطفولة، قررت العمل في مجال الإعلام الذي درسته في المرحلة الجامعية، ليكون "its show time"، هو وجهتها الأولى لاقتحام المجال الإعلامي، الذي عشقته خلال دراستها الجامعية، وهو برنامج فني تشارك في تقديمه مع الإعلاميتين دينا حويدق وشرين عرفة.

- مع نجاح برنامجها، تجاوز عدد متابعيها الـ100 ألف شخص عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، الذي تتفاعل عليه باستمرار، مشاركةً متابعيها بصور ومقاطع فيديو لها من خلاله.