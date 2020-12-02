للمرة الأولى.. دينا الشربيني من "الجونة" لـ"القاهرة السينمائي": غياب

علاقات و مجتمع

للمرة الأولى غابت الفنانة دينا الشربيني، عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، التي تقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية، وذلك بعد الأنباء التي انتشرت حول انفصالها عن الفنان عمرو دياب، هي السبب وراء ذلك.

كما غابت الفنانة دينا الشربيني عن مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الرابعة، الذي أقيم خلال الشهر الماضي.

وكانت الفنانة دينا الشربيني تألقت في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الماضية، حيث شاركت في تقديم الحفل وهي ترتدي فستان أبيض أشبه بفساتين الزفاف، وجاء الفستان طويل بأكمام مكشوفة، واتسم الجزء السفلى من الفستان بالقماش اللامع.

كما تألقت أيضًا الفنانة دينا الشربيني، خلال مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وظهرت في حفل ختام الدورة الثالثة، وهي مرتدية فستان "فوشيا" لامع وقصير، جاء بفتحة من البطن، "أوف شولدر" مع الشعر الكيرلي الملموم، كما اعتمدت على المكياج الخفيف، والإكسسوار البسيط.

انفصال دينا الشربيني وعمرو دياب

وكشفت المصادر المقربة من الهضبة، أنّ هناك محاولات من الأصدقاء، بشأن التدخل للتوصل إلى حل للخلافات التي احتدمت بينه وبين دينا الشربيني في الأيام الأخيرة، لا سيما أن بينهما مشروع درامي مشترك مع شبكة "نتفليكس".

"خناقة" في الساحل

أشار المصدر، إلى حدوث 3 مشاجرات بين الهضبة ودينا، ما أدى إلى تفاقم الأمور بينهما، التي انتهت بمغادرة "دينا" منزل الهضبة الحالي، وجاءت أولى المشاجرات بينهما في مدينة الساحل الشمالي، وكانت في حضور عدد من الأصدقاء المشتركين.

مشادة في الفرح

المشاجرة الثانية، كانت في مدينة الجونة، في فرح ابن شقيقة طارق العريان، الذي عقد في أحد الفنادق الكبرى، حيث كانت دينا الشربيني، تستعد للحفل داخل إحدى غرف الفندق، لكن دب خلاف كبير بينها وبين عمرو دياب، جعلها تغيب عن حضور الحفل، وشارك الهضبة بالغناء في الزفاف بمفرده.

"كان طيب كان حنين"

أوضح المصدر المقرب، أن الهضبة شارك في حفل إحدى شركات المقاولات الكبرى، واستهل الحفل بغناء أغنية "كان طيب كان حنين"، وهي الأغنية التي دفعت البعض للحديث عن انتهاء علاقته العاطفية مع دينا الشربيني.

دينا الشربيني تغادر منزل الهضبة

وأوضح المصدر، أن الفنانة دينا الشربيني، غادرت المنزل الحالي للفنان عمرو دياب، وتعكف حاليًا على مصالحته بشتى الطرق، وهو الأمر الذي يرفضه "الهضبة".