بإطلالة محتشمة جدا.. طليقة معز مسعود على ريد كاربت "القاهرة السينمائي"

لايف ستايل

ظهرت البلوجر الشهيرة، بسنت نور الدين، طليقة الداعية معز مسعود، على السجادة الحمراء، بفعاليات الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وظهرت "بسنت" بفستان واسع وطويل، تميز بفتحة الـ v مرتدية معه سترة بلون الأوف وايت.

كما اعتمدت على الحجاب الستان، باستايل "اللفة السورية" التقليدية، مع مكياج بسيط للغاية.

وشاركت طليقة الداعية، الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقًا: "بالبساطة دي".

ارتباط حلا شيحة والداعية

يذكر أن بسنت هي الزوجة السابقة للداعية معز مسعود، قبل انفصاله عنها وزواجه من الفنانة شيري عادل، التي انفصل عنها أيضًا.

واليوم قرر كلٌ من الداعية معز مسعود، والفنانة حلا شيحة، الاعتراف بارتباطهما بشكل رسمي، في منشورات مقتضبة تضمنت بعض الاعترافات.

وأهدى الداعية الفنانة، أغنيته الجديدة "مقاتل"، ونشر مقطع فيديو الأغنية عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو ما يُعد ذلك أول تفاعل مباشر بين كل من الفنانة حلا شيحة والداعية معز مسعود، بعد أنباء ارتباطهم عاطفيًا.

وعلق مسعود على الفيديو قائلًا: "سجّلت مؤخرًا عرضًا توضيحيًا على iPhone لأغنيتي التالية (Fighter) على جيتاري، والتي أعدتها في عام 2007، هذه الأغنية لك يا حلا.. رحلتنا واحدة. نحن بعيدون عن الضحلة الآن".

لتعيد حلا، مشاركة مقطع فيديو مصور، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لأغنية جديدة بعنوان "مقاتل"، للداعية معز مسعود، التي عزفها على الجيتار، والذي أهداها لها.

وعلقت: "شعرت بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة، وأنا فخورة بأنك أهديتها لي، لديك الكثير لتقدمه، لا يمكنك الانتظار لرؤية كل شيء ومشاركته معك".

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

ويشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.