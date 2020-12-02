فستان بينك وبدلة رصاصي.. أحمد داوود وعلا رشدي في افتتاح مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ظهر الكابلز أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، على الريد كاربت من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الذي انطلق مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية،

ارتدت "رشدي" فستانا باللون البينك من قماش الستان، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية، أما زوجها الفنان أحمد داوود ارتدى بدلة باللون الرصاصي، وأسفلها قميصا أبيضا، وبنطلونا أسودا، وربطة عنق وحذاءً باللون الأسود.

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.