"ديل حصان وفستان بتطريزات".. إطلالة دينا فؤاد في افتتاح "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

ارتدت الفنانة دينا فؤاد خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، فستانا باللون الأسود مزودا بأكمام شفافة، ومزينا بالتطريزات.

واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.