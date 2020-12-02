أحمد السقا يدعم زوجته مها الصغير في تقديم حفل مهرجان القاهرة السينمائي

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حرص الفنان أحمد السقا، على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، مؤكدا دعم زوجته الإعلامية مها الصغير، في تقديمها لحفل افتتاح مهرجان القاهرة لأول مرة.

وعلمت "الوطن" من مصادر خاصة، أن الفنان أحمد السقا كان يساعد الإعلامية مها الصغير، في التدريب على تقديم الحفل، ودعمها بشكل كبير.

كما ظهر الفنان أحمد السقا بـ"لوك" جديد، وهو اللوك الذي يظهر به في مسلسل "نسل الأغراب"، الذي من المقرر أن ينافس به في موسم دراما رمضان المقبل.

وعلى جانب آخر، تفتتح مساء اليوم، الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث يشهد الحفل تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والتي يتم منحها أيضا للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يكرم المهرجان في حفل الافتتاح أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

بعد عرض الفيلم البريطاني "الأب" إخراج فلوريان زيلر، الليلة في حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، يخصص المهرجان، غدا الخميس عرض ثان لـ"الأب" في التاسعة مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة من مساء الجمعة بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.