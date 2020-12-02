كنزي دياب تؤدي رقصة جريئة.. ومتابعون: ما شابه أباه فما ظلم

علاقات و مجتمع

نشرت كنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب من زوجته الثانية زينة عاشور، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تؤدي إحدى الرقصات.

وخلال الفيديو، أطلت "كنزي" بملابس كاجوال وتسريحة شعر انسيابية، وهي تؤدي رقصة جريئة على نغمات أغنية عالمية.

ولاقى مقطع الفيديو الذي نشرته ابنة الهضبة، العديد من تعليقات متابعيها، والتي جاء من أبرزها، "ما شابه أباه فما ظلم"، "قمر"، "جميلة".

ومنذ أيام، ظهرت "كنزي"، خلال مقطع فيديو آخر وهي تؤدي رقصة بصحبة صديقتها على أنغام إحدى الأغنيات العالمية، حيث لاقى الفيديو عددا من التعليقات والانتقادات، والتي جاء من بينها، "ونعم التربية"، و"جميلة".

وكانت كنزي، احتفلت، منذ أسابيع، بعيد ميلادها الـ21، بعدة صور "مثيرة للجدل"، شاركتها مع جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت "كنزي"، 4 صور لها، ظهرت خلال واحدة منها ببنطلون فضفاض واسع اللون، مع سترة شتوية طويلة، خلال تعمدها التصوير بحركة يد خادشة للحياء، فيما ظهرت في لقطة أخرى خلال احتضان شاب لها.

رواد "سوشيال ميديا" لـ كنزي عمرو دياب: عيب كده

وأطلت ابنة عمرو دياب في إحدى الصور، بأزياء جريئة سوداء، بجوار بلالين هيليوم فاتحة اللون، تحمل عمرها.

وعلقت "كنزي"، على صور الاحتفال بعيد الميلاد، قائلة باللغة الإنجليزية: "هذا مهرجاني".

زينة عاشور تهنئ توأميها كنزي وعبدالله بعيد ميلادهما: لا تتغيرا

فيما وجهت زينة عاشور، رسالة لابنتيها التوأم من الفنان عمرو دياب "كنزي" و"عبدالله"، بعيد ميلادهما، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت زينة، صورة جمعت أبنائها، معلقة عليها: "كل سنة وأنتوا طيبين كيكس وعبودي، بحبكم جدًا، أبقوا كما أنتوا عليه من أجلي، أنتوا الأفضل، لا تتغيروا".