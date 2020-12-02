حذفت صورها الجريئة ثم اعترفت بحبها.. القصة الكاملة لارتباط حلا شيحة والداعية

علاقات و مجتمع

قرر كلًا من الداعية معز مسعود، والفنانة حلا شيحة، الاعتراف بارتباطهما بشكل رسمي، في منشورات مقتضبة تضمنت بعض الاعترافات.

حيث أهدى الداعية الفنانة، أغنيته الجديدة "مقاتل"، ونشر مقطع فيديو الأغنية عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو ما يُعد ذلك أول تفاعل مباشر بين كل من الفنانة حلا شيحة والداعية معز مسعود، بعد أنباء ارتباطهم عاطفيًا.

وعلق مسعود على الفيديو قائلًا: "سجّلت مؤخرًا عرضًا توضيحيًا على iPhone لأغنيتي التالية (Fighter) على جيتاري، والتي أعدتها في عام 2007، هذه الأغنية لك يا حلا.. رحلتنا واحدة. نحن بعيدون عن الضحلة الآن".

لتعاود حلا، مشاركة مقطع فيديو مصور، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لأغنية جديدة بعنوان "مقاتل"، للداعية معز مسعود، التي عزفها على الجيتار، والذي أهداها لها.

معلقة: "شعرت بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة، وأنا فخورة بأنك أهديتها لي، لديك الكثير لتقدمه، لا يمكنك الانتظار لرؤية كل شيء ومشاركته معك".

ربما قصة الداعية والفنانة بدأت بتلميحات ثم شائعة، وتجاهل الرد حتى الاعتراف بهذا الشكل، ويرصد "هن" القصة الكاملة لارتباط الثنائي.

شخص مميز جدًا

كان الأمر بدأ منذ 3 أشهر، بعدما أثارت "حلا" الجدل، خلال تعليقها على آخر صورة لـ"مسعود"، حينها، حيث ظهر خلالها أثناء لعبه على "جيتار" خلال جلوسه بالشارع، معلقًا باللغة الإنجليزية: "شكرًا جزيلاً للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة الصعبة.. أنت تعرف من أنت"، لترد الفنانة: "هاي معز.. من ألتقطت هذه الصورة".

تجاهل الباحث الإسلامي جميع التعليقات، عدا ما دونته "حلا"، ليرد عليها: "شخص مميز جدًا".

ولم ينفي أو يؤكد الثنائي صحة نبأ ارتباطهما عبر منصات التواصل الاجتماعي أو خلال تصريحات إعلامية حتى الآن.

حلا تحذف صورها الجريئة

لم يمضي الكثير على بداية التعليقات التي فتحت الحديث عن أمر ارتباطهما، إلا أن فاجأت الفنانة متابعيها، بحذف بعض صورها "الجريئة"، التي كانت التقطتهما عقب نزعها الحجاب، من على حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بعد أنباء ارتباطها بالداعية الإسلامي معز مسعود.

حلا تعود للجدل مجددًا

عقب مرور شهر واحد فقط على أنباء الارتباط، عادت الفنانة حلا شيحة لإثارة الجدل حول اقتراب موعد زفافها من الباحث الإسلامي معز مسعود، بسبب تسجيل إعجاب "لايك" على منشور دونته صفحة "حلا شيحة فان" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يتحدث عن ارتباطهما.

وتضمن المنشور المدون باللغتين العربية والإنجليزية: "هل يمكن أن يكون ذلك حقيقي؟.. تفتكروا هنقول مبروك قريب للنجمة الرقيقة حلا شيحة والمتميز دائما معز مسعود.. رأيكم الخبر حقيقي؟.. هنشوف سوا قريب"، لتبدي الفنانة إعجابها بما كُتب بـ"لايك"، إلا أنها حذفته بعد ذلك.

الأمر الذي تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد مئات التعليقات، أبرزها: "عملت لايك يبقى الموضوع حقيقي.. خسارة بجد"، و"ألف مبروك.. هم الاتنين لايقين على بعض أوي"، و"ربنا يعمل الصالح".

حلا شيحة تعترف بحبها لـ معز مسعود

واليوم، تبادلا الثنائي كلمات غزل عبر حساباتهما على موقع "إنستجرام".

وشاركت الفنانة حلا شيحة، مقطع فيديو من لقاء قديم للداعية معز مسعود، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعترف من خلاله بحبها له، إذ قالت: "هذا ما أنت عليه حبيبي، معز مسعود، كل ما تحدثت عنه في هذا الفيديو عن الحقيقة والحب والجمال".

وتابعت الفنانة حديثها بالتغزل في مسعود: "ولتعارفوا، كلام من القلب أنا كنت محتاجة أسمعه، وكل الناس محتاجة تسمع الكلام ده ومحتاجينه دلوقتي لينا ولأولادنا، وكل المعاني الجميلة في حياتنا اللي بتدينا توازن جميل و مهم".

وأشارت شيحة، خلال تعليقها: "‎الفيديو ده مهم، وأنت مهم ومؤثر، وأنا عارفة كويس أنت إيه وجواك إيه، وكل الناس اللي بتحبك عارفين، وعندك لسة طريق كبير مستنيك وأنا كمان، فخورة إني في رحلتك".

وفي أغسطس الماضي، نشرت الفنانة شيري عادل، خبر انفصالها رسمياً عن زوجها الداعية معز مسعود، عبر خاصة ستوري على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وأعادت شيري نشر خبر صحفي يؤكد انفصالهما، والذي جاء فيه أن المقطع الذي نشرته مع مسعود منذ فترة كان بعد انفصالهما، خاصة أنهما ما زالا يحتفظان بعلاقة إنسانية وطيدة بينهما.