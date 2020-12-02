إطلالة جذابة لريا آبي راشا في افتتاح "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان محمد
طلّت الإعلامية رايا ابي راشد بإطلالة جذابة، على السجادة الحمراء لفعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدار الأوبرا المصرية.
ارتدت رايا فستانا أسودا مزينا بالورود وجاء مفتوح الصدر على شكل حرف "V" بدون أكمام محدد الخصر، واعتمدت تسريحة شعر ويفي.
وتنطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.
وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب- The Father" للمخرج فلوريان زيلر، وتمثيل آنتوني هوبكنز، أوليفيا كولمان، ومن المقرر أن يتم تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد والنجمة منى زكي.
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