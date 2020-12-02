إطلالة سارة عبد الرحمن في "القاهرة السينمائي": فستان فضي وشعر ويفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي

ظهرت الفنانة سارة عبد الرحمن أثناء حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بفستان باللون الفضي، مزود بأكمام طويلة، وفتحة عند الساق.

نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وتنطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب- The Father" للمخرج فلوريان زيلر، وتمثيل آنتوني هوبكنز، أوليفيا كولمان، ومن المقرر أن يتم تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد والنجمة منى زكي.