بـ"فستان موف".. نرمين الفقي تجذب الأنظار على ريد كاربيت "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي

جذبت الفنانة نرمين الفقي، الأنظار بإطلالة لها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

"الفقي" ارتدت فستانا طويل باللون الموف، ويتميز بأنه مفتوح عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا.

وتنطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب- The Father" للمخرج فلوريان زيلر، وتمثيل آنتوني هوبكنز، أوليفيا كولمان، ومن المقرر أن يتم تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد والنجمة منى زكي.