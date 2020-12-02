مي سليم بإطلالة جريئة ومكياج قوي على ريد كاربت "افتتاح القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي

طلّت الفنانة مي سليم على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة جريئة اعتمدت على فستان طويل باللون النبيتي، كت وبدون أكمام، ويتميز بأنه مفتوح عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، واختارت تصفيفة شعر ذيل الحصان.

وتنطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب- The Father" للمخرج فلوريان زيلر، وتمثيل آنتوني هوبكنز، أوليفيا كولمان، ومن المقرر أن يتم تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد والنجمة منى زكي.