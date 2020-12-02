أول فستان على الريد كاربت.. بوسي شلبي بـ"التركواز" في حفل افتتاح مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تألقت الإعلامية بوسي شلبي على السجادة الحمراء أثناء حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وارتدت بوسي فستانت طويل باللون التركواز بقصة الكب، تميز بوجود الكشكشات عند منطقة الخصر، وفتحة ساق جريئة.

ونسقت " شلبي" مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الذهبي، واعتمدت اكسسوارات مكونة من أسورة وخاتم وحلق، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر الكلاسيكية.

وتنطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب- The Father" للمخرج فلوريان زيلر، وتمثيل آنتوني هوبكنز، أوليفيا كولمان، ومن المقرر أن يتم تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد والنجمة منى زكي.