بفستان "أوف شولدر".. بوسي شلبي تستعد لانطلاق مهرجان القاهرة السينمائي

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نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا لإطلالتها استعدادًا لانطلاق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

وظهرت "شلبي"، بفستان "أوف شولدر" وبفتحة طويلة من الأمام، ملون باللون "اللبني"، ويتوسطه حزام مزين بوردة ذهبية.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ 41

ووجّه السيناريست محمد حفظي رئيس الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الشكر في حفل ختام المهرجان، لكل من الضيوف الذين حضروا الحفل، كما وجه الشكر لوزارة الثقافة وجميع الشركات التي دعمت دورة هذا العام من المهرجان.

وقال "حفظي"، إنه في العام قبل الماضي، حاول أن يشكر جميع العاملين في المهرجان إلا أنه فشل، وهذا العام يشكر جميع من ساهم في نجاح دورة هذا العام، والذين يصل عددهم إلى 200 شخص.

إطلالة بوسي شلبي في ختام الجونة

وأطلت بوسي شلبي، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بفستان أزرق "منقوش"، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض ومكشوف الظهر من توقيع دار الأزياء Paula، مع مكياج سموكي، ومجوهرات تجمع بين الفضي والأزرق.

وكانت الإعلامية، ظهرت في حفل الافتتاح بفستان أحمر طويل، والذي تميز بأنه فضفاض وبدون أكمام ومزين بنقوش بسيطة، فضلا عن فتحة جانبية طويلة، وتسريحة شعر مرفوعة، مع مكياج سموكي لامع بتوقيع خبيرة التجميل مريم يسري، مع حقيبة مختلفة بشكل نجمة البحر، من الفصوص اللامعة، بتوقيع "Alicia arts".

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.