صور.. إطلالات "محتشمة" لنجمات مهرجان القاهرة السينمائي: أبرزهن يسرا ودينا ولقاء الخميسي

علاقات و مجتمع

إطلالات متنوعة لنجمات الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في حفل افتتاحه، غلب عليها الطابع الهادئ المحتشم، بعيدا عن الإثارة وارتداء الفساتين الكاشفة لأجسادهن، إذ اخترن ألوانا غامقة تعكس طبيعة الطقس الدافئ، بعضها فضفاض والبعض الآخر محتشم بشكل ملفت للانتباه، الأمر الذي لاقى استحسان عدد كبير من الجمهور.

يسرا

تألقت الفنانة الكبيرة يسرا بفستان طويل أسود ومنفوش، من موضة الكتف الواحد، به نقوشا بيضاء.

درة

خطفت الفنانة درة، الأنظار خلال حفل الافتتاح، إذ ارتدت فستانًا بقصة الأميرات، باللون الأسود، بدون أكمام، بفتحة صدر على شكل حرف "V"، وقصة ضيقة من الأعلى مزينة بالحبيبات البراقة، وجاء من الأسفل بقصة التنورة الواسعة المزينة بالنقوش والطيات الواسعة.

أكملت درة، الإطلالة بإكسسوارات ماسية مكونة من أقراط طويلة مدلاة، وسوار كبير الحجم، مع خواتم باللون الفضي، واختارت كلاتش من المخمل باللون الأسود المط.

حنان مطاوع

ظهرت الفنانة حنان مطاوع رفقة زوجها، بفستان محتشم على السجادة الحمراء، من اللون الأحمر، طويل ومزين بحزام في منطقة الخصر، وكان يغطي الصدر بالكامل.

لقاء الخميسي

حرصت الفنانة لقاء الخميسي، على الظهور بفستان يغطي جسدها بالكامل حتى الرقبة، ويشبه السمكة.

هبة مجدي

الفنانة هبة مجدي، كان لها ظهور مميز على السجادة الحمراء، من خلال إطلالتها بالفستان الأصفر، التي وصفها جمهور السوشيال ميديا بـ"إطلاله ملائكية"، لأناقة الفستان الذي لا يظهر جسدها، فلم يظهر منها إلا ذراعيها فقط.

دينا

خطفت الراقصة دينا الأنظار بإطلالتها المحتشمة والهادئة، إذ ارتدت "قفطان مغربي" أسود، تميز بأنه بـ"نصف كُم"، وفضفاض، ومزين بنقوش بسيطة حول الخصر والأكمام.