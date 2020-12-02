12 معلومة عن سالي شاهين مذيعة "الريد كاربت" بالقاهرة السينمائي: ملكة جمال مصر

علاقات و مجتمع

ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الحدث الذي تتألق خلاله الفنانات بإطلالاتهن التي دائمًا ما تخطف الأنظار، والذي يقام هذا العام، وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأسندت إدارة المهرجان، إلى الإعلامية سالي شاهين، تغطية الحفل من خلال محاورة ضيوف المهرجان على "الريد كاربت"، والاطلاع عن انطباعاتهم الأولية عن الدورة الجديدة، وكذلك أعمالهم الفنية الجديدة وغيرها من الأسئلة المُختلفة.

ويُقدم "هُن" أبرز المعلومات عن الإعلامية سالي شاهين، خلال السطور التالية.

- ولدت في 27 نوفمبر عام 1987، وتبلغ من العمر 33 عامًا.

- تخرجت سالي من كلية الإعلام، ودرست على أيدى الأستاذ الإعلامي الراحل محمود سلطان.

- كانت تحلم بالعمل كمخرجة وليس مذيعة، لكن الإعلامي محمود سلطان، شجعها على أن تتابع العمل في الإعلام، حتى تلقتها الإعلاميتين الكبار هالة سرحان، وسناء منصور.

- حصلت على لقب ملكة جمال مصر في عام 2002.

- بدأت حياتها كعارضة أزياء وموديل، وبعد حصولها على لقب ملكة جمال مصر، عُرض عليها الكثير من البرامج لتقديمها في القنوات المصرية والعربية.

- اتجهت لعالم التمثيل، فقد التحقت بالعديد من ورش إعداد الممثل، وشاركت على مدار مسيرتها في 3 أعمال فقط.

- شاركت في مسلسل "الزناتي مجاهد" مع الفنان سامح حسين، وفوازير "مسلسليكو" مع الفنان محمد هنيدي، ومسلسل "الشريط الأحمر" في عام 2018 مع الفنان أحمد فهمي.

- قدمت برنامج "فؤش في المعسكر" عام 2014.

- قدمت برنامج"ده كلام" عام 2017.

- قدمت العديد من البرامج التلفزيونية: "اليخت"، و"الحياة سينما"، و"أرض الخوف".

- قدمت الكثير من المهرجانات الفنية والسينمائية من بينها مهرجاني القاهرة والجونة السينمائيين.

- تشارك سالي شاهين، في تقديم برنامج "السفيرة عزيزة"، على فضائية dmc، مع مذيعات البرنامج سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ورضوي حسن ونهي عبد العزيز.