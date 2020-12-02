كورونا اليوم: الموافقة على استخدام لقاح فايزر.. والدول الإفريقية تستعد للتطعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 12 شهرا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

الموافقة على استخدام لقاح فايزر

أعلنت بريطانيا موافقتها على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" ضد كوفيد 19، وسيتم طرحه للاستخدام الأسبوع المقبل.

وقالت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء: "قبلت الحكومة اليوم توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) للموافقة على استخدام لقاح COVID-19 الذي تنتجه شركة Pfizer-BioNTech".، وفقا لروسيا اليوم.

الدول الإفريقية تستعد للتطعيم

دعت منظمة الصحة العالمية الدول الأفريقية إلى الاستعداد بنشاط لتطعيم سكانها ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المنظمة، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" أن أقل من نصف بلدان القارة حددت السكان ذوي الأولوية للتلقيح، وأقل من ربع بلدانها لديه خطط تمويل اللقاحات، حيث أن القارة حاليًا بعيدة عن الاستعداد للتطعيم ضد كورونا والذي يراد منه أن يكون أكبر حملة تحصين في تاريخ القارة.

هؤلاء المرضى يجب نقلهم إلى المستشفى

كشف الأكاديمي جينادي أونيشينكو، عن حالات مرضى "كوفيد-19" الذين ينبغي نقلهم إلى المستشفى حتى إذا كان مسار المرض خفيفا.

وقال الأكاديمي في مقابلة مع صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، "إذا كانت حالة المريض خفيفة، ولكنه يعاني من أمراض الغدد الصماء مثل السكري، فمن الأفضل نقله إلى المستشفى، وهذا يشمل مرضى السرطان لأن مناعتهم ضعيفة جدا"، وفقا لروسيا اليوم.

مشكلات الذاكرة والانتباه بعد "كوفيد-19"

كشف أطباء الأعصاب في لقاء الطاولة المستديرة، مشكلات الذاكرة والانتباه التي قد عاني منها الأشخاص الذين أصيبوا بـ "كوفيد-19".

وقال الدكتور يفغيني سيريدكين رئيس قسم الأعصاب في مستشفى رقم 1 التابعة لشركة سكك الحديد الروسية، "للأسف، فيما يتعلق بمشكلات تحديد التوجه في الزمكان، وعموما ضعف واضطراب الوظائف الإدراكية، هي الأكثر شيوعا بين المرضى"، وفقا لروسيا اليوم.