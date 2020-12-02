أجمل موديلات فساتين حمراء لسهرة رأس السنة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 04:40 مساءً - لا يغيب اللون الاحمر عن موسم الإحتفالات لذلك أردنا أن نستعرض لكِ أجمل موديلات فساتين السهرة الحمراء التي زينت عروض الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020 - 2021 لتختاري الستايل الذي سيرافقك في مناسبات رأس السنة.



تابعي المزيد:فساتين خطوبة حمراء بوحي من النجمات







فساتين سهرة دانتيل موضة شتاء 2021

ELIE SAAB





اعتمدي موضة فساتين السهرة الدانتيل اذا كنتِ ترغبين في إطلالة حالمة وبسيطة، ظهرت عارضة إيلي صعب Elie Saab بفستان A Line طويل مصمم بأكتاف بارزة ومزين بحزام عريض ورباط حول العنق، اذا كنتِ تخططين لحضور مناسبة تقتصر على الأصدقاء فيُفضل إعتماد فستان أكثر بساطة، الموديل متوسط الطول من ماركة تاداشي شوجي Tadashi Shoji سيكون مثاليًا ويمكن تنسيقه مع بوت أسود يغطي الركبه ومعطف أسود طويل.









فساتين سهرة مزوده بكاب لسهرات رأس السنة

RODARTE



استعدي للسهرات الهامة بأفخم موديلات فساتين السهرة المزوده بالكاب، الفستان المطبع الطويل من ماركة Rodarte يناسب النحيفات، أما الفستان المطرز عند الكتفين من مجموعة ماركة جيني بيكهام Jenny Packham سيمنح أكتافك الكنزه مدي أعرض.



تابعي المزيد:موديلات فساتين خطوبة حمراء 2019





تميزت بعض تصاميم شتاء 2021 بالقصات المحتشمة والساترة لذلك فهى من أنسب القطع للمحجبات، قدمت ماركة نعيم خان Naeem Khan فستان مصمم على طراز القفطان الواسع مطرز حول الصدر، كما أعجبنا الفستان الميدي من مجموعة فالنتينو Valentino.





فساتين سهرة مطرزة موضة الموسم

ALICE +OLIVIA



اختاري الفستان المطرز اذا كنتِ تتطلعين إلى إطلالة تخطفين بها الأنظار في سهرة رأس السنة، الفستان الطويل المزدان بالريش من ماركة باميلا رولاند Pamella Roland سيكون خيارًا مثاليًا سيمنحك مزيد من الطول، كما سيعجبك الفستان المزين بالكشاكش الناعمة حول التنورة من تصميم أيس + أوليفيا Alice + Olivia.

تابعي المزيد:فساتين حمراء من النجمات خطفت الأنظار منذ بداية عام 2020