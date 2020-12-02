حلا شيحة تعترف بحبها لـ معز مسعود لأول مرة: أنت حبيبي ومستنياك (فيديو)

علاقات و مجتمع

بعد أشهر من التزام الصمت وإخفاء حقيقة المشاعر التي تجمع بين الفنانة حلا شيحة والداعية معز مسعود، أعلن الثنائي حبهما لبعضهما في أول تفاعل مباشر للمرة الأولى، بعد انتشار أنباء تشير إلى ارتباطهما، إذ تبادلا كلمات غزل عبر حساباتهما على موقع "إنستجرام".

وشاركت الفنانة حلا شيحة، مقطع فيديو من لقاء قديم للداعية معز مسعود، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعترف من خلاله بحبها له، إذ قالت: "هذا ما أنت عليه حبيبي، معز مسعود، كل ما تحدثت عنه في هذا الفيديو عن الحقيقة والحب والجمال".

وتابعت الفنانة حديثها بالتغزل في مسعود: "ولتعارفوا، كلام من القلب أنا كنت محتاجة أسمعه، وكل الناس محتاجة تسمع الكلام ده ومحتاجينه دلوقتي لينا ولأولادنا، وكل المعاني الجميلة في حياتنا اللي بتدينا توازن جميل و مهم".

وأشارت شيحة، خلال تعليقها: "‎الفيديو ده مهم، وأنت مهم ومؤثر، وأنا عارفة كويس أنت إيه وجواك إيه، وكل الناس اللي بتحبك عارفين، وعندك لسة طريق كبير مستنيك وأنا كمان، فخورة إني في رحلتك".

معز مسعود يهدي حلا شيحة أغنية: رحلتنا واحدة

يأتي هذا الاعتراف، بعدما أهدى الداعية معز مسعود، الفنانة حلا شيحة، أغنيته الجديدة "مقاتل"، ونشر مقطع فيديو الأغنية عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو ما يُعد ذلك أول تفاعل مباشر بين كل من الفنانة حلا شيحة، والداعية معز مسعود، بعد أنباء ارتباطهم عاطفيًا.

وعلق مسعود على الفيديو: "سجّلت مؤخرًا عرضًا توضيحيًا على iPhone لأغنيتي التالية (Fighter) على جيتاري، والتي أعدتها في عام 2007، هذه الأغنية لك يا حلا.. رحلتنا واحدة.. نحن بعيدون عن الضحلة الآن".

وأعادت الفنانة حلا شيحة، مشاركة مقطع فيديو مصور، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لأغنية جديدة بعنوان "مقاتل"، للداعية معز مسعود، التي عزفها على الجيتار، والذي أهداها لها.

وتفاعلت حلا شيحة مع المقطع: "شعرت بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة، وأنا فخورة بأنك أهديتها لي، لديك الكثير لتقدمه، لا يمكنك الانتظار لرؤية كل شيء ومشاركته معك".

أنباء عن ارتباط حلا شيحة ومعز مسعود

يشار إلى أنه انتشرت أنباء خلال الفترة الماضية بشأن ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية معز مسعود، حيث تردد أن قصة حب نشأت بينهما خلال الأشهر الماضية، حيث أنه كان يرافقها في تصوير أعمالها الفنية.

ونشر معز مسعود عبر "إنستجرام" صورة له في الشارع أثناء عزفه على الجيتار، وعلق: "شكرا جزيلاً للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة الصعبة.. أنت تعرف من أنت"، لترد حلا شيحة: "هاي معز.. من التقطت هذه الصورة؟"، ليرد معز: "شخص مميز جدا".

وبعد نشر الصورة والتعليقات وما صاحبهما من جدل، اختفى الثنائي معز مسعود وحلا شيحة بغلق تليفوناتهما رفضًا منهما للرد بالإثبات أو النفي حول هذا الموضوع.