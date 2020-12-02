"احميها من الختان" تطرق أبواب الدقهلية على مدار 16 يوما

علاقات و مجتمع

أطلق المجلس القومي للمرأة، اليوم، حملة طرق أبواب بعنوان "احميها من الختان" بمحافظة الدقهلية، فى إطار الأنشطة التي ينظمها المجلس خلال حملة الـ16 يوما لمناهضة للعنف ضد المرأة.

ونجحت الحملة فى الوصول إلى 39 ألف سيدة ورجل وطفل بقرى مركز المنصورة "بداوي، كفر بداوى، أويش الحجر"، ومركز ميت غمر "كفر الشرقاوة، ميت ناجي، الدبونية".

ووصلت الحملة أيضا إلى ومركز أجا "شبراويش، بقطارس، منية سمنود، ميت العامل، ميت أبو الحسن، البساتين، السلامية، كفر ديرب"، ومركز الستاموني، ومركز بلقاس "أبو عرصة، الوساطة، بحرى، حلاوة، الزهراء، منشاه بسنديلة، الغنامة"، ومركز المنزله.

استعان القومي للمرأة في الحملة بأعضاء فروع ورائدات المجلس بالمحافظة، وعلى هامش الحملة تم تنظيم عرض مسرحي تحت عنوان "دايرة وبتدور" قدمتها فرقة "(واي بير".

يذكر أن حملة طرق الأبواب "احميها من الختان" يطلقها المجلس، من خلال فروعه فى 7 محافظات، هي: "بورسعيد، بنى سويف، البحيرة، الجيزة، الغربية، المنيا، الدقهلية"، خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 7 ديسمبر القادم.

وتتضمن رسائل الحملة توضيح رأي الدين في ختان الإناث، كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة، وأنه ليس من العبادات، ورأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الآثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.