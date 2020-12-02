نيللي كريم توجه رسالة إلى جمهورها: كفاية تنمر.. علموا ولادكم الرحمة

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة نيللي كريم، متابعيها بمنشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجهت خلالها رسالة إليهم، إذ كتبت: "كفاية تنمر، كفاية تجريح في الناس، علموا ولادكم الرحمة وتقبل الآخر".

وأثارت الفنانة نيللي كريم، مؤخرا، الجدل حول خطبتها من رجل الأعمال عمر إسلام، من خلال تصريحاتها في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

وخلال البرنامج، ذكرت "نيللي"، أنها قررت أن تعيش لحياتها فقط: "كل فترة ليها جنونها، وأحلى حاجة جاتلي في الدنيا أولادي، ومفيش فرق بين حب الطيش وحب النضج، الاتنين كنت مجنونة فيهم، والجواز قسمة ونصيب وملهوش كتالوج، وزي البطيخة يا تطلع حمرا يا قرعة، مش عاوزة أتجوز وكرهت الرجالة، وقررت أعيش لنفسي مفيش أحسن من حب الذات".

تصريحات الفنانة نيللي كريم، ربطها البعض بأنها فسخت خطبتها من رجل الأعمال عمر إسلام، لكن الفنانة حتى الآن لم تعلن عن ذلك.

وكشف مصدر مقرب من "نيللي" في تصريحات لـ"et بالعربي"، أن الخطوبة ما زالت مستمرة، وأن حديث الفنانة جاء في سياق حديثها عن زيجاتها السابقة، ولرغبتها في عدم التطرّق للمزيد من أمور عن حياتها الخاصة.

وتابع المصدر أن "نيللي" تهربت "بذكاء وخفة دم معلنة أنها ستعيش لنفسها"، ورفضت بعد ذلك التعليق أو الرد على ما ينشر بشأن مصير زواجها الجديد في الإعلام أو السوشيال ميديا.