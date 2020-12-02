إنجي خطاب تدعم دينا الشربيني برسالة مباشرة: اللي زيك ميتعوضش

علاقات و مجتمع

وجَّهت الفنانة إنجي خطاب رسالة دعم للفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب تداول أنباء حول انفصالها عن الفنان عمرو دياب، وهو ما أكدت صحته مصادر مقربة من الهضبة لـ"الوطن، في وقت سابق، بعد نشوب خلافات عدة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، أدت إلى انفصالهما، لعدم الوصول إلى حلول مُرضية.

وشاركت إنجي، صورة لدينا الشربيني، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله: "أنا بحب دينا الشربيني جدا، جميلة قلبا وقالبا، بحبها وبحب روحها وتمثيلها.. اللي زيك ميتعوضش".

وكشفت المصادر المقربة من الهضبة، أنّ هناك محاولات من الأصدقاء، بشأن التدخل للتوصل إلى حل للخلافات التي احتدمت بينه وبين دينا الشربيني في الأيام الأخيرة، لا سيما أن بينهما مشروع درامي مشترك مع شبكة "نتفليكس".

"خناقة" في الساحل

أشار المصدر، إلى حدوث 3 مشاجرات بين الهضبة ودينا، ما أدى إلى تفاقم الأمور بينهما، التي انتهت بمغادرة "دينا" منزل الهضبة الحالي، وجاءت أولى المشاجرات بينهما في مدينة الساحل الشمالي، وكانت في حضور عدد من الأصدقاء المشتركين.

مشادة في الفرح

المشاجرة الثانية، كانت في مدينة الجونة، في فرح ابن شقيقة طارق العريان، الذي عقد في أحد الفنادق الكبرى، حيث كانت دينا الشربيني، تستعد للحفل داخل إحدى غرف الفندق، لكن دب خلاف كبير بينها وبين عمرو دياب، جعلها تغيب عن حضور الحفل، وشارك الهضبة بالغناء في الزفاف بمفرده.

"كان طيب كان حنين"

أوضح المصدر المقرب، أن الهضبة شارك في حفل إحدى شركات المقاولات الكبرى، واستهل الحفل بغناء أغنية "كان طيب كان حنين"، وهي الأغنية التي دفعت البعض للحديث عن انتهاء علاقته العاطفية مع دينا الشربيني.

دينا الشربيني تغادر منزل الهضبة

أوضح المصدر، أن الفنانة دينا الشربيني، غادرت المنزل الحالي للفنان عمرو دياب، وتعكف حاليًا على مصالحته بشتى الطرق، وهو الأمر الذي يرفضه "الهضبة".