نشوى مصطفى تتغزل في ابنتها بصورة بعد شفائها من كورونا

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها برفقة ابنتها، التي بدت وكأنها نسختها المصغرة، إذ تغزلت فيها، قائلة: "حبيبة أمها".

لاقت الصورة التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات، التي كان من أبرزها: "هي أختك ولا بنتك"، "شبهك خالص"، "والنبي خلي بالك على نفسك يا نشوى الحمد الله ربنا طمنا على حضرتك"، "حمد الله على سلامتك من كورونا".

إصابة نشوى مصطفى بفيروس كورونا

كانت الفنانة نشوى مصطفى، قد استغاثت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بوزارة الصحة، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وإجرائها الأشعة المقطعية على الرئة، الشهر الماضي.

وكتبت: "بموت حرفيا، بروتوكول العلاج معملش حاجة، حد يساعدني من وزارة الصحة ويقولي أروح أنهي مستشفى"، مضيفة: "ادعولي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة، والنتيجة لسه طالعة، وللأسف كورونا".

وتابعت: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش خلوا بالكم كورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب، ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعولي".

رسالة نشوى مصطفى بعد شفائها من كورونا

وجهت الفنانة نشوى مصطفى، رسالة إلى الشعب المصري بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد، إذ قالت في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON": "أبوس إيديكم لو بتحبوا ربنا وبتحبوا ولادكم، اتقوا شر الألم اللي أنا حسيت بيه، حافظوا على نفسكم علشان ولادكم وأكل عيشكم، كلنا على باب الله".

وأضافت: "كلنا على باب الله وماشيين بالأرزاق، عشان أكل عيش ولادكم مش هينفع لو إنت عامل أو صنايعي ترقد، حافظ على نفسك أرجوك بالكمامة، كمامة تمنها 3 جنيه هتحافظ عليكم وهتخليك لبيتك وأولادك".

وأكملت: "أنا كان معايا فلوس بس مافيش مستشفى كانت عاوزة تقبلني من المستشفيات الخاصة، لكن مستشفى بلدي العامة الحكومية قبلتني، أنا عندي فلوس وربنا ساترني بس مكنتش بقدر أحط في بقي لقمة، الفلوس مش مهمة لما تبقى معاكي ومفيش مستشفى راضية تقبلك أو قادرة تاكلي حتى، الصحة يا جماعة أهم من أي حاجة في الدنيا، والنبي ماتستهونوا، كورونا دي صعبة جدًا أصعب من ألم الولادة".