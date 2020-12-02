الامارات | أعراض تنذر بارتفاع ضغط الدم

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تنذر بارتفاع ضغط الدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية على ضرورة استشارة الطبيب في حال ملاحظة أعراض ارتفاع ضغط الدم، والتي تتمثل في الصداع والدوار وطنين الأذن وخفقان القلب بشكل غير منتظم ونزيف الأنف.

وأوضح المركز أن ضغط الدم يكون مرتفعاً إذا كان أكثر من 140/90 ميليمتر زئبقي عند قياسه مرات عدة في توقيتات مختلفة، محذراً من أن عدم علاج ارتفاع ضغط الدم يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية التي قد تؤدي إلى الوفاة.

وإلى جانب العلاج الدوائي؛ يمكن مواجهة ارتفاع ضغط الدم من خلال الإقلال من تناول الملح، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية وتجنب مواقف التوتر والضغط النفسي.

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