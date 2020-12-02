مبروك عطية ينصح الفتيات بقبول العريس المرشح من الوالد: بيختار الأنسب

علاقات و مجتمع

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن الإسلام لم يفرض على المرأة أي شيء في جهاز العروسة.

وأضاف "عطية"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "في الإسلام مفيش على الزوجة كوباية ونفسنا يرجع الدين ده يعني واحد يروح يجهز بيته ومحدش يشترط عليه"، مشيرًا إلى أن الزوجة من حقها أن تطلب من الزوج أي شيء على أن يشتري ما يستطيع شراءه.

ونصح عطية الفتاة بالزواج ممن يرشحه أو يختاره لها والدها، مشددًا على أن عقد الزواج في الإسلام لا يصح إلا بوجود ولي للمرأة، مؤكدة أن فكرة الولي تقوم على أن الفتاة ليس لها خبرة بالرجال وأن وليها هو الذي سيدرس العريس المرشح لها، ويتأكد من كونه رجلًا.

وأشار إلى أن الولي من حقه أن يرفض العريس وينصح ابنته بأن هذا الشاب لا يصلح لزواجها، مؤكدًا أن الدين لا يوجد فيه تحكم ولكن توجد الولاية ومعناها أن ولي الفتاة يناقشها في أمر يرتبط بحياتها في المستقبل.