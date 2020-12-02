قبل حفل الافتتاح.. أبرز الإطلالات الجريئة للفنانات في "القاهرة السينمائي"

لايف ستايل

ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يقام وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والحدث الذي تتألق من خلاله الفنانات بإطلالاتهن التي دائمًا ما تخطف الأنظار.

ويرصد "هن"، أبرز الإطلالات الجريئة للفنانات في الدورات السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي.

بخلاف "فستان البطانة" الذي أثارت به الفنانة رانيا يوسف، الجدل، خلال ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، تألقت أيضًا "رانيا" بعدد من الإطلالات الجريئة التي ظهرت بها في مهرجان القاهرة في دورته السابقة الـ41.

وكان بينها فستان أسود مكشوف الظهر، ذو أكمام طويلة، وأيضًا إطلالتها في ثاني أيام المهرجان، إذ أطلت "رانيا" بفستان قصير وضيق، تميز بأنه مكشوف الصدر، وذو أكمام طويلة، من دار الأزياء "بالمان"، مع اختيارها تسريحة شعر "انسيابية"، ومكياج "سموكي".

مريم حسن

خطفت الفنانة مريم حسن الأنظار إليها بالفستان الذي ارتدته في فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، ونالت به لقب صاحبة أجرا فستان في المهرجان.

وجاء فستان "مريم" ذو الاستايل الهندي، مكشوف البطن، مفتوح V من منطقة الصدر، لامع وله أكمام، لونه روز داكن.

مي عمر

وفي حفل ختام الدورة السابقة لمهرجان القاهرة السينمائي ظهرت مي عمر، في حفل الختام، وهي مرتدية فستان باللون الأحمر، مكشوف من منطقة الصدر، كشف عن ساقيها، وبدت بتسريحة شعر الذيل حصان.

شيرين رضا

وتألقت أيضًا الفنانة شيرين رضا بإطلالات متعددة في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته السابقة، وكان بينها إطلالاتها الجريئة، وهي مرتدية فستان أسود اللون، مصنوع من خامة مجسمة، وعاري الظهر، بأكمام طويلة، كما جاء بفتحتين طويلتين على جانبي الفستان كشف عن ساقيها.

داليا البحيري

وفي حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعين، جذبت الفنانة داليا البحيري الأنظار، بفستانها الأسود الطويل والمُجسم، من الكرانيش، مكشوف الصدر، وله فتحة واسعة بمنتطقتي الجانبين.

حسناء

أثارت إطلالة الفنانة الأردنية حسناء في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ40، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهي الإطلالة الجريئة إذ ارتدت فستان أبيض ضيق مكشوف من منطقي البطن والظهر.