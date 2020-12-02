معز مسعود يهدي حلا شيحة أغنيته جديدة.. والأخيرة: رحلتنا واحدة (فيديو)

علاقات و مجتمع

أهدى الداعية معز مسعود الفنانة حلا شيحة أغنيته الجديدة "مقاتل"، ونشر مقطع فيديو الأغنية عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو ما يُعد ذلك أول تفاعل مباشر بين كل من الفنانة حلا شيحة والداعية معز مسعود، بعد أنباء ارتباطهم عاطفيًا.

وعلق مسعود على الفيديو قائلًا: "سجّلت مؤخرًا عرضًا توضيحيًا على iPhone لأغنيتي التالية (Fighter) على جيتاري، والتي أعدتها في عام 2007، هذه الأغنية لك يا حلا.. رحلتنا واحدة. نحن بعيدون عن الضحلة الآن".

وأعادت الفنانة حلا شيحة، مشاركة مقطع فيديو مصور، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لأغنية جديدة بعنوان "مقاتل"، للداعية معز مسعود، التي عزفها على الجيتار، والذي أهداها لها.

وتفاعلت حلا شيحة مع المقطع: "شعرت بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة، وأنا فخورة بأنك أهديتها لي، لديك الكثير لتقدمه، لا يمكنك الانتظار لرؤية كل شيء ومشاركته معك".

أنباء عن ارتباط حلا شيحة ومعز مسعود

يشار إلى أنه انتشرت أنباء خلال الفترة الماضية بشأن ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية معز مسعود، حيث تردد أن قصة حب نشأت بينهما خلال الأشهر الماضية، حيث أنه كان يرافقها في تصوير أعمالها الفنية.

ونشر معز مسعود عبر "إنستجرام" صورة له في الشارع أثناء عزفه على الجيتار، وعلق: "شكرا جزيلاً للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة الصعبة.. أنت تعرف من أنت"، لترد حلا شيحة: "هاي معز.. من التقطت هذه الصورة؟" ليرد معز "شخص مميز جدا".

وبعد نشر الصورة والتعليقات وما صاحبهما من جدل، اختفى الثنائي معز مسعود وحلا شيحة بغلق تليفوناتهما رفضًا منهما للرد بالإثبات أو النفي حول هذا الموضوع.