الامارات | بريطانيا أول دولة في العالم تعتمد لقاح "فايزر- بايونتيك"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باتت المملكة المتحدة البلد الأول في العالم الذي يمنح الترخيص للقاح الشركة الأميركية فايزر والمختبر الألماني بايونتيك المضاد لكوفيد-19، على أن يصبح متوفراً اعتباراً "من الأسبوع المقبل"، على ما أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء.

وقال المتحدّث باسم وزارة الصحة "وافقت الحكومة اليوم على توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، بالتصريح باستخدام لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لكوفيد"، مشيراً إلى أن "اللقاح سوف يصبح متوفراَ في كل أنحاء المملكة المتحدة اعتباراً من الأسبوع المقبل".

ورحّب وزير الصحة مات هانكوك بتغريدة بهذه الخطوة قائلاً "المملكة المتحدة أول بلد في العالم سيمتلك لقاحاً معتمداً سريرياً".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن الضوء الأخضر منح "بعد أشهر من تجارب سريرية دقيقة وتحليل معمق للبيانات من جانب خبراء وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، الذين استنتجوا أن اللقاح يلبي معاييرهم الصارمة للسلامة والنوعية والفعالية".

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