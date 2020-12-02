"الصحة العالمية" تدعو الدول الإفريقية إلى الاستعداد للتطعيم ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

دعت منظمة الصحة العالمية الدول الأفريقية إلى الاستعداد بنشاط لتطعيم سكانها ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المنظمة، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" أن أقل من نصف بلدان القارة حددت السكان ذوي الأولوية للتلقيح، وأقل من ربع بلدانها لديه خطط تمويل اللقاحات، حيث أن القارة حاليًا بعيدة عن الاستعداد للتطعيم ضد كورونا والذي يراد منه أن يكون أكبر حملة تحصين في تاريخ القارة.

من جهتها.. قالت المديرة الإقليمية للمنظمة بأفريقيا ماتشيديسو مويتي: "اعتقد أن القارة يتوجب عليها أن تكثف الاستعدادات على وجه السرعة لمثل هذه الحملة".

وتعمل منظمة الصحة العالمية حاليًا مع الشركاء حول كيفية تحصين أفريقيا من خلال آلية "COVAX" الدولية التي تم إقامتها لتوفير اللقاحات لجميع البلدان بطريقة منصفة، ومن المفترض أنه من خلال هذه الآلية الدولية سيتمكن 20% من سكان القارة من الحصول على الحماية من كورونا في المرحلة الأولية.

وتقدر المنظمة أن 5.7 مليار دولار ستكون مطلوبة للتطعيم ضد (كوفيد 19) في إفريقيا، وسيزداد هذا المبلغ بنسبة 15 - 20% إذا أضيفت إليه تكلفة إمدادات الحقن وإيصال اللقاح.

ووفق إحصاءات المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، تجاوز عدد الإصابات في إفريقيا 2.16 مليون حتى 30 نوفمبر، فيما بلغت الوفيات 51.7 ألف.