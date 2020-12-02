هذه الشاشات تحمي عينك من الإجهاد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني إن الشاشات المنحنية تعمل على حماية العين من الإجهاد، الذي تتعرض له عند العمل أو ممارسة ألعاب الحاسوب لساعات طويلة.

وأرجعت الهيئة السبب في ذلك إلى تصميم الشاشة، الذي يحاكي شكل العين البشرية، مما يتيح نطاق رؤية أكبر، وبالتالي تقل الإجهادات، التي تتعرض لها العين.

كما تنصح الهيئة باختيار الموديلات ذات الشاشة المطفأة؛ حيث إنها تحد من انعكاسات ضوء الشمس أو ضوء المصابيح الساقط على الشاشة، وبالتالي حماية العين من الإجهاد.

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