"سكر برة".. عرض مسرحي في المقاهي لتوعية الرجال بتحديد النسل

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كشفت الدكتورة ديزيريه لبيب، منسق مشروع "اتنين كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل المشروع الذي يهدف لتحديد النسل ومواجهة الزيادة السكانية.

وقالت "لبيب"، خلال لقائها عبر "سكايب" مع برنامج "من مصر"، إنهم اكتشفوا أن الأمية عالية في المناطق التي تشهد كثافة سكانية ووصلت لـ62%.

وأوضحت أن هناك مفاهيم كثيرة تقف خلف الزيادة السكانية منها "السند والعزوة وصراع السلايف على الإنجاب ولازم الواحدة تجيب ولد مش بنت"، بالإضافة إلى المفاهيم الدينية المغلوطة التي تنتشر بسبب الأمية.

وأضافت: "كان فيه أساطير بتتقال وأن اللولب طلع على القلب"، مشيرة أن مشروع "اتنين كفاية"، التابع لوزارة التضامن يبحث عن المفاهيم الخاطئة لافتة أن الوزارة لديها 1158 مثقفة اجتماعية، وقاموا بتدريبهن، مؤكدة أنهم قاموا بـ 4.4 مليون زيارة طرق أبواب للسيدات والمستفيدات من تكافل وكرامة للحديث معهم حول تنظيم الأسرة.

وأشارت أنهم قاموا بتحويل 620 ألف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة، لافتة أنه يتم عمل مميزات للأسر التي تكتفي بشخصين فقط.

وأكدت "لبيب"، أنهم سيقومون اليوم بعمل عرض بعنوان "سكر برة" وسيتم عرضه في 10 محافظات والأسمرات وسيناقش مسألة كثرة الإنجاب للرجال، وسيتم عرضه في المقاهي بطريقة جذابة.

وأكدت أن "اتنين كفاية"، تعتبر الحوافز مهمة، "لو مخلفتش هديلك ميزة معينة دي حاجة كويسة ولو مخلفتش زيادة فيه أسر الحموات متحكمة وأسرة الزوجة عايزة تربط الراجل بالعيال وده كان سبب أننا هنبدأ حاجة اسمها سكر برة، وهيتعمل عروض على المقاهي في الأسمرات".

وأوضحت أنهم عرضوا 20 مسرحية شارع خلال عام 2019، للتوعية بأهمية تحديد النسل، لافتة لعمل شراكة مع 108 جمعيات لعمل ندوات أسبوعية لرجال الدين والأطباء للرد على استفسارات السيدات، مشيرة أن هذه الندوات تشهد إقبالا كبيرا من السيدات: "أحنا عندنا ارتفاع مستوى الأمية ولما بننزل القرى ورغم عدم تعليمهم أول ما بنتكلم معاهم مداركهم بتتفتح بسرعة".