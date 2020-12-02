الإفتاء توضح حكم الوضوء أثناء الاستحمام

فتاوى المرأة

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، تقول فيه السائلة: "هل يجب أن ترتدي المرأة الجوارب أثناء الصلاة، أم هذا غير مهم؟ وكذلك أثناء الاستحمام هل يمكن الوضوء للصلاة، أم يجب أن يكون الوضوء منفردًا؟".

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى التي حملت رقم 4600، "إذا كانت المرأة تصلي في منزلها وليس في حضرة أجنبيٍ فلا مانع شرعًا من الصلاة دون ارتداء الجورب، وليس ذلك واجبًا عليها على ما ذهب إليه بعض الفُقهاء، ويمكن الوضوء للصلاة عند الطهارة أثناء الحمَّام، وليس واجبًا الوضوء منفردًا".

هل يصح الوضوء بملابس خفيفة

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجله له، مضمونة "هل يصح الوضوء بالملابس الخفيفة؟".

وأوضح، أن الوضوء بملابس أمر عادى لا حرج فى ذلك، فالوضوء من غير ملابس يجوز ولا حرج به، حيث إن ستر العورة شرط لصحة الصلاة وشرط للخروج أمام الناس.