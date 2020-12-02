"شخص غير مرغوب فيه".. سكان نيويورك يطالبون برحيل ابنة ترامب

علاقات و مجتمع

طالب عدد من سكان مدينة نيويورك الأمريكية برحيل إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق، مؤكدين أنها شخص لم يعد مرغوب فيه، وعلقوا عددا من المنشورات على الجدران تظهر رفضهم لبقائها في الولاية.

وكتب العديد من أهالي نيويورك، على الملصقات جملة "غير مرغوب" في جميع أنحاء مدينة نيويورك، وبخاصة في منطقة مانهاتن، التي شهدت منشورات في كل مكان على الأعمدة والجدران مكتوب عليها "إيفانكا ترامب... غير مرغوب فيها بمدينة نيويورك".

وقال آحد أصدقاء إيفانكا السابقين، إن ابنة الرئيس الأمريكي السابق ترامب ستواجه تجنبا من النخبة الاجتماعية في منهاتن في حال عودتها إلى المدينة وفقا لما نشرته صحيفة "إندبندنت".

وقد واجهت ابنة دونالد ترامب، انتقادات كثيرة خلال الفترة الماضية سبب عدك محاولتها منع والدها من تنفيذ سلسلة من السياسات المثيرة للجدل، بما في ذلك قضية فصل الأطفال على الحدود الأمريكية.

فقد قال سكان المنطقة: "كل شخص يحترم نفسه أو مهنته أو أخلاقه أو يحترم الديمقراطية، أو لا يريد أصدقاؤه ألا يشعروا بالخجل منه في الحياة الخاصة والعامة - سيبتعد عن الأمر". بحسب الصحيفة.

يذكر أن إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد شغلت منصب كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مع زوجها، وكان لها ولزوجها دور كبير في السياسات الأمريكية الداخلية والخارجية.

إيفانكا ترامب هي الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عمرها 39 عام، وهي ابنة ترامب من زوجته السابقة عارضة الأزياء إيفانا، وتعد "إيفانكا" سيدة أعمال أمريكية وعارضة أزياء، ومؤسسة مجموعة إيفانكا ترامب.

وُلدت 30 أكتوبر عام 1981، في مانهاتن، التحقت بمدرسة داخلية هي مدرسة شابين وانتقلت بعد ذلك إلى مدرسة شوت روز ماري هول في كونيتيكت.

في سن الـ14 قررت أن تجرب "إيفانكا" حظها في عالم الأزياء ووقعت عقد مع وكالة إيليت للأزياء وكان أول ظهور لها على غلاف مجلة Seventeen عام 1997.