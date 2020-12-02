وصلات دعم لـ دينا الشربيني بعد انفصالها عن الهضبة: ست البنات

علاقات و مجتمع

على مدار الفترة القليلة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل اجتماعي، أنباء حول انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وهو ما أكدت صحته مصادر مقربة من الهضبة لـ"الوطن، في وقت سابق، بعد نشوب خلافات عدة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة أدت إلى انفصالهما، لعدم الوصول إلى حلول مُرضية.

وعقب تأكيد صحة النبأ المتداول حول الانفصال، حرص بعض النجوم على تقديم الدعم للطرفين، وبشكل خاص الفنانة دينا الشربيني.

وفاء عامر

نشرت الفنانة وفاء عامر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنانة دينا الشربيني متغزلة بها.

وأرفقت "عامر" تعليقًا: "أنتِ موهوبة وممثلة شاطرة ربنا معاكي ومخلصة ربنا معاكي يا جدعة، لقيتني عايزة أكتب كده".

أسما شريف منير

فيما علقت الإعلامية أسما شريف منير، على أنباء انفصال الفنانة دينا الشربيني والهضبة عمرو دياب، مستنكرة نقل تفاصيل علاقتهما عبر وسائل الإعلام.

وكتبت "أسما" عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "نفسي أعرف المصدر قليل الأصل اللي بيحكي للصحافة أدق التفاصيل اللي بين عمرو دياب ودينا، واضح إنه قريب ومش بيصون العيش والملح، عيب البيوت أسرار".

وتابعت: "ربنا يبعد عنا الناس ديه يا رب، النجوم على فكرة بشر عادي بيتخانقوا وبيخرجوا عن شعورهم، واللي بيكتب خبر يفضح فيه حد كده؟ إيه احساسك؟، أنت/أنتي مش فاكرين إنه ذنب، كله عقابه عند ربنا الستار.. البشر بقى مرعب بجد والله".

زوجة أحمد الفيشاوي

بينما تغزلت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، بالفنانة دينا الشربيني، من خلال نشرها صورة جمعتهما، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفقت تعليقها: "ست البنات وخفيفة الروح وجميلة الطلة، طيبه قلب واحترام، وبنت جميلة ناعمة ونجمة وموهوبة من يومها".

وكانت مصادر مُقربة من الفنان عمرو دياب، كشفت عن وقوع خلافات مع الفنانة دينا الشربيني خلال الأيام الأخيرة، أدت إلى انفصالهما، لعدم الوصول إلى حلولٍ مُرضية للطرفين.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إنّ هناك محاولات من الأصدقاء، بشأن التدخل للوقوف على حل الخلافات التي احتدت بينهما في الأيام الأخيرة، لا سيما وأن بينهما مشروعا دراميا مشتركا مع شبكة "نتفليكس".

وبدأت الشائعات تطارد عمرو دياب ودينا الشربيني، منتصف عام 2017، بزواجهما، لا سيما بعد ظهورهما معا في المناسبات، إلا أنّ مديرة أعمال "الهضبة" نفت تلك الأخبار آنذاك، رغم مرافقته في السفر والحفلات.

وصار الهضبة ودينا الشربيني حديث مواقع التواصل الاجتماعي، لشهورٍ طويلة، من خلال تداول الصور والفيديوهات التي يظهران فيها.

وفي أغسطس عام 2019، فجرت الفنانة الكويتية هند البلوشي مفاجأة، بإعلانها عن زواج الفنان عمرو دياب من الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام".

ونشرت "البلوشي" صورة تجمعها بالهضبة، ودينا الشربيني، وعلقت عليها قائلة: "صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب وزوجته الفنانة دينا الشربيني سجلت لحظة من أسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخاً لا يتكرر".