هل أظافرك صفراء؟.. احذر هذه العلامات لمرض السكر على يديك وقدميك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن تكشف أظافرك العديد من الأدلة على صحتك بما في ذلك التحذير المبكر من مرض السكري من النوع 2.

ويمكن أن يقدم مرض السكري من النوع 2 العديد من العلامات التحذيرية المختلفة داخل الجسم وخارجه، يمكن للتغييرات في نسيج أو سمك أو لون أظافرك أن تشير إلى أنك مريض قبل ظهور الأعراض الأخرى.

عندما تكون مصابًا بمرض مزمن مثل داء السكري من النوع 2، فمن المهم جدًا الانتباه إلى صحة أظافرك، ماذا تلاحظ من الخارج؟، هذا ما يكشفه موقع "express" البريطاني.

تؤكد الدكتورة إليزابيث سالادا، فحص أظافر مرضاها بشكل روتيني كجزء من الفحوصات الطبية الروتينية للمريض.

وتقول الدكتور سالادا: "يمكن أن تظهر الكثير من الأمراض الشائعة من خلال مظهر أظافرك، إن الظفر الطبيعي الصحي النموذجي لونه وردي تمامًا ومسطح وحتى في اللون، لكن الاحمرار الخفيف في أسفل الظفر هو أحيانًا من أعراض مرض السكري".

وقد يعاني مرضى السكري من بعض الاحمرار حول الأظافر، قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان ذلك بسبب الدورة الدموية أو أمر آخر".

كما أن طيات الظفر هي نافذة على دوران الأوعية الدقيقة عبر منظار الشعيرات الدموية، فالأشخاص المصابون بمرض السكري المتقدم تظهر لديهم الشعيرات الدموية المتوسعة، على الرغم من أن التغييرات قد لا تظهر في وقت مبكر من مرض السكري.

وفي بعض مرضى السكري، تأخذ الأظافر صبغة صفراء، وغالبًا ما يكون هذا التلوين له علاقة بتفكك السكر وتأثيره على الكولاجين في الأظافرـ هذا النوع من الاصفرار غير ضار، لا يحتاج إلى العلاج، لكن في بعض الحالات، يمكن أن يكون الاصفرار علامة على عدوى الأظافر.

كما أن الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية تسمى فطار الأظافر أكثر من غير المصابين بالسكري، عادة ما تصيب هذه العدوى أظافر القدم، سوف تتحول الأظافر إلى اللون الأصفر وتصبح هشة.

وإذا أصيب شخص ما بجرح في قدمه، فإن تلف الأعصاب الناتج عن مرض السكري قد يجعل من الصعب عليك الشعور بالإصابة، ويمكن للبكتيريا أن تجد طريقها إلى القرحة المفتوحة مسببة عدوى وإذا لم يشعر الشخص بالجرح ولم يعالج العدوى، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف القدم بدرجة كبيرة لدرجة أنه قد يحتاج إلى بترها.

ويكشف "WebMD" ، طرق العناية المناسبة بقدميك وأظافرك، عندما تكون مصابًا بداء السكري من النوع 2 والتي تتضمن:

اغسل وجفف قدميك يوميًا.

استخدم الصابون الخفيف والماء الدافئ.

جفف بشرتك لا تفرك وجفف قدميك جيدا.

افحص قدميك كل يوم.

ابحث عن البثور أو الجروح أو الخدوش أو القروح الأخرى.

تحقق من الاحمرار أو زيادة الدفء أو الألم عند لمس منطقة ما.

اعتني بأظافر قدميك.

قص أظافر القدم بعد الاستحمام عندما تكون ناعمة.