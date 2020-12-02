الامارات | الفيل الصغير يثير إعجاب زوّار حديقة في طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن الفيل الصغير يثير إعجاب زوّار حديقة في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار فيل آسيوي صغير إعجاب الزائرين في حديقة حيوان بالعاصمة اليابانية طوكيو، أمس، عندما ظهر للمرة الأولى، فهو أول فيل يولد بالحديقة منذ افتتاحها عام 1882.

ووُلد الفيل الصغير، الذي أرسلت تايلاند والديه هدية لليابان، في 31 أكتوبر الماضي، بحديقة حيوان أوينو بطوكيو، ويبلغ طوله الآن متراً واحداً تقريباً، ويزن نحو 120 كيلوغراماً، حسبما أفادت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وأرسلت تايلاند أنثى الفيل أوتي (22 عاماً)، والفيل أرتيد، هدية لليابان بمناسبة عيد ميلاد الأميرة إيكو، الابنة الوحيدة للإمبراطور ناروهيتو، والإمبراطورة ماساكو.

وفي اليوم الأول من مواجهة الجمهور، بدا الحيوان الصغير على راحته، وهو يتجول مع والدته أوتي، وشوهد وهو يرضع منها.

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