- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن طارق المنهالي يطلق «حروف الذهب» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق الفنان الإماراتي طارق المنهالي، بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الـ٤٩، أغنيته الجديدة «حروف الذهب»، وكلماتها إهداء من الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود. ورفع المنهالي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات بهذه المناسبة الغالية، متمنياً دوام الازدهار والرخي والتقدم لدولتنا الحبيبة. وأشار إلى أن كلمات «حروف الذهب» تعد إهداء من الأمير بدر بن عبدالمحسن إلى دولة الإمارات، كمشاركة مليئة بالفرح ومشاعر المحبة التي تتجسد بين أبناء البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن العمل من ألحان وسام سليمان.
يذكر أن الفنان طارق المنهالي خريج أكاديمية بيت العود العربي في أبوظبي، وقدّم العديد من الأعمال في حب الوطن والقادة واحتفالات هذه المناسبة العزيزة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | طارق المنهالي يطلق «حروف الذهب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.