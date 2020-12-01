معابد وجبال وحديقة مائية.. أماكن منعت النساء من دخولها حول العالم

لايف ستايل

تختلف أشكال الأماكن السياحية حول العالم، والتي يقصدها آلاف الزوار من مختلف الأنحاء، لكن توجد بعض المزارات والمناطق التي تقع ضمن التراث الثقافي العالمي التي منعت النساء من دخولها، وهو ما يبدو غريبًا لدى البعض.

وترصد "هن" تلك الأماكن التي منعت السيدات من زيارتها، حسب موقع culturacolectiva.

جبل أومين

يقع هذا المكان في اليابان، إذ يعود تاريخه إلى القرن الثامن الميلادي، وتم إدراجه كموقع تراث ثقافي عالمي في عام 2004، ووفقًا للتقارير، يتم منع النساء من دخول هذا المعلم التاريخي بدافع أنها قد تكون محل "إغراء" للرجال بداخله، ولدوافع دينية أخرى.

جبل آثوستم

تم إعلان جبل آثوس الواقع في اليونان كموقع تراث ثقافي عالمي في عام 1998، ويعد واحدًا من أكثر المناطق النائية في أوروبا، إذ يحتاج الرجال إلى الحصول على تصاريح خاصة لزيارته، بينما يتم منع السيدات من دخوله على الإطلاق، ويجب أن يبقين على بُعد 500 متر عنه على الأقل.

ويعتبر سكان المنطقة أن هذا المكان مقدسًا، إذ مُنعت جميع المخلوقات النسائية فيما بينها الحيوانات من دخول المنطقة، تجنبًا أن تكون إغراء للرجال، حيث أن المخلوقات الأنثوية الوحيدة المسموح لها بالعيش هنا هي القطط لأنها تعمل كمكافحة للآفات ضد الفئران.

شاطئ مليمادجي

يقع هذا الشاطئ في الجنوب الشرقي الإفريقي، وينتمي إلى أرخبيل جزر القمر، حيث تمارس الطائفة الدينية التي تعيش هناك ضغوطًا على السلطات لمنع النساء من دخول هذه الجزيرة بالتحديد.

معبد أيابان

يقع هذا المعبد المخصص للإله الهندوسي "أيابان" في مدينة ساباريمالا بالهند، إذ أنه يعد مكانًا مثيرًا للجدل لأنه يحظر دخول النساء ما بين عامي 14 و50 عامًا.

الحديقة المائية X-Treme Faser

وتعد تلك المنطقة من المناطق التي لا علاقة لها بالتحريم الديني، حيث تقع تلك الحديقة المائية في ألمانيا، وتم منع النساء من دخولها، بعد إصابة العديد من السيدات بأمراض تناسلية بعد دخولها منذ سنوات، دون معرفة السبب الحقيقي خلف حدوث تلك الإصابات.

الحاج علي بوجاري

يقع معبد الحاج علي في جزيرة ورلي جنوب مدينة بومباي في الهند، وتعد هذه الجزيرة هي موطن قبر الولي الصوفي "بير أجي علي بوجاري"، الذي تم منع النساء من دخول ضريحه منذ عام 2011، والسبب هو أن المرأة قد تكون حائض، ما يعكر قدسية المكان.