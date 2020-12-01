منى فاروق في أحدث ظهور: بكرة هشتغل وأرجع أحسن من الأول.. ادعولي

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة منى فاروق متابعيها صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "منى" في الصورة بإطلالة شتوية "كاجوال"، معلقة عليها: "عندي ثقة في ربنا وأمل أن بكره هشتغل وأرجع تاني أقوى من الأول ودا بفضل ربنا وبحبكم ليا ودعواتكم طول الفتره اللي فاتت.. وإن شالله تكون بداية جديدة لمشوار طويل.. أدعولي كتير".

وتفاعل متابعوها في التعليقات على الصورة: "منى خلاص عدي المرحلة وعيشي حياتك في المشكلة اللي حصلت لك انتي للان اكثر حد بتضري نفسك" "ربنا يوفقك وتكون بداية جديدة لكل حياتك الله معك" "عسل يا منى".

منى فاروق عادت من دبي

وكانت الفنانة منى فاروق، شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة لها عقب عودتها من دبي.

وظهرت "منى" في الصور بإطلالة "كاجوال" مرتدية بنطلون جينز وبلوفر، ونسقت معهما حذاء رياضي، كما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها، مع وضع بعض اللمسات البسيطة.

وعلقت الفنانة الشابة على الصور، قائلة: "ما تشيلش هم حاجة، رزقك على ربنا مش في إيد حد، اطمنوا ربنا موجود".

وتفاعل متابعوا منى فاروق مع صورها عبر التعليقات: "أنتي قمر وأنا بحبك"، و"إيه ده قمر أوي"، و"ربنا يسعدك.. متشغليش دماغك"، و"جميلة أنتي".

وعادت إلى مصر قبل أشهر قليلة، بعدما مرت بأزمة نفسية صعبة، ووجهت وقتها رسالة غامضة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "من أبكى الناس قهرًا، أبكاه الله ذلا وقهرا"، مضيفة: "ربنا موجود وقادر على كل شيء.. يارب خير.. ادعولي".

وظهرت منى، وقتها في الصورة بمكياج بسيط وتسريحة شعر انسيابية، وأزياء سوداء، وتفاعل معها متابعوها بتعليقات داعمة لها: "ذل وقهر إيه؟.. طمنينا عليكي"، و"كله هيبقى حلو يا منى.. وهندعيلك"، و"خليكي قوية وانسي أي وجع".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منى فاروق، مشاركتها في مسلسل "رحيم"، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة، ومن بطولة ياسر جلال وصبري فواز وراندا البحيري.

وشاركت في مسلسل "الأب الروحي" ومسلسل "ظل الرئيس" وكانوا جميعم مع الفنان ياسر جلال.