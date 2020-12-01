عنكبوت يمنع سيدة من ركوب سيارتها: ومتابعون: ضعي المفتاح وانصرفي

علاقات و مجتمع

حالة من الذعر انتابت سيدة استرالية، بعد أن وجدت عنكبوتا ضخمًا يسكن مقبض باب سيارتها الأمامي، ما جعلها تفقد أعصابها من الصدمة ولم تعد تستطع قيادة سيارتها رغم مرور أسبوع على الواقعة، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشارت الصحفية، إلى أن المرأة كانت اقتربت من فتح سيارتها المركونة في الخارج، فلاحظت أن هناك عنكبوت يكسوه الشعر قد حشر نفسه في مقبض الباب.

ونشرت صاحبة السيارة صورة للعنكوب عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك" لتوثيق تلك اللحظة، وتفاعل معها العديد من المتابعين وانهالت عليها الأسئلة بعدما أُطلق على العنكبوت اسم "كريستين".

وتحكي أن العنكبوت قد لجأ إلى الاختباء في هذا المكان، للتخلص من الحرارة التي تطغى على الطقس في منطقة ساوث ويلز، جنوب شرقي أستراليا.

وقالت إنها ما زالت تحت واقع الصدمة، فيما نصحها أحدهم بشكل ساخر قائلا: "لقد أصبحت سيارة العنكبوت الشخصية، ضعي المفتاح، وانصرفي".

واعتقدت المرأة في البداية، أن الأمر يتعلق بيرقة من اليرقات، في مقبض السيارة، ثم تبين أن عنكبوتا هو "الضيف المتطفل" عليها وأجبرها على ترك سيارتها والوقوف بعيدًا حتى يخرج منها.

ووجّه بعض الخبراء النصيحة لمن يريدون تفادي حشرات مثل العنكبوت في ثنايا السيارة، بعدم ركن سياراتهم تحت الأشجار، لأن العنكبوت يفرخُ أعشاشه في هذه المناطق.

ونصحوا أصحاب السيارات أن يرشوها بمنتجات طاردة للحشرات، حتى لا تستطيع الاقتراب من سياراتهم.